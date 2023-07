Sparquote vor Covid-Niveau Kärntner sparen wieder wie vor der Corona-Pandemie Kärnten - Die österreichischen Haushalte sparten im Jahr 2022 laut Statistik Austria 8,8 Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Sparen ist im Wesentlichen jener Teil des verfügbaren Einkommens, der nicht für den Konsum verwendet wird. Der private Konsum stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent, das reale verfügbare Einkommen nur um 0,6 Prozent. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (305 Wörter) © Tirelire_Avenue/Pixabay

„2022 hat sich die Sparquote der privaten Haushalte in Österreich wieder dem Vor-Corona-Niveau genähert: Der Anteil des Einkommens, der nicht für den Konsum aufgewendet, sondern gespart wird, lag mit 8,8 Prozent nur minimal über der Sparquote von 8,6 Prozent des Jahres 2019 und ist damit deutlich unter den Rekordwert von 13,3 Prozent des ersten Corona Jahres 2020 gesunken. Gleichzeitig hat der private Konsum, der 2020 kräftig eingebrochen war, 2022 mit real +4,1 Prozent im Vergleich zu 2021 weiter zugelegt. Das reale verfügbare Einkommen ist mit +0,6 Prozent im gleichen Zeitraum allerdings kaum gestiegen“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Verfügbares Einkommen kaum gestiegen

Nominell, also ohne Berücksichtigung der Inflation, stieg das verfügbare Einkommen des Sektors „Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck“ im Jahr 2022 auf 247,3 Milliarden Euro (2021: 228,6 Milliarden Euro). Dem nominellen Anstieg des verfügbaren Einkommens um 8,2 Prozent stand eine hohe Inflation gegenüber (Konsumdeflator: +7,6 Prozent). Unter den wichtigsten Einkommenskategorien nahm das Arbeitnehmerentgelt nominell um 7,5 Prozent zu, die monetären Sozialleistungen um nur 2,9 Prozent; markant stiegen die sonstigen Transfers an private Haushalte. Die üblicherweise etwas volatileren Kategorien Selbständigenein kommen, Betriebsüberschuss und Vermögenseinkommen zeigten in Summe einen mäßigen Anstieg (+6,2 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen auch die Sozialbeiträge (+4,9 Prozent) sowie die von privaten Haushalten entrichteten Steuern vom Einkommen (+8,3 Prozent).

Moderater Anstieg des privaten Konsums

Berücksichtigt man die Inflation, so erholte sich im Vergleich zum Vorjahr 2021, das durch einen moderaten Anstieg des privaten Konsums (real +3,6 Prozent) und des verfügbaren Einkommens (real +1,9 Prozent) geprägt war, der Konsum (+4,1 Prozent) im Jahr 2022 zwar weiter, das reale verfügbare Einkommen (+0,6 Prozent) lag aber nur mehr geringfügig über dem Vorjahresniveau. Das Niveau des letzten Jahres vor der Corona-Krise (2019) wurde 2022 weder vom Einkommen noch vom Konsum erreicht: 2022 lag das verfügbare Einkommen der Haushalte – preisbereinigt – immer noch um 0,5 Prozent und der private Konsum um 0,8 Prozent unter dem Wert von 2019.