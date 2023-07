Meteorstrom Heuer kannst du wieder die Lyriden am Nachthimmel beobachten Steiermark - Die Lyriden gehören zu den ältesten Meteorströmen und können in vielen Teilen der Welt beobachtet werden. Voraussetzung: Der Himmel muss dunkel genug sein, damit man eine freie Sicht auf das Phänomen hat. Die Lyriden treten jedes Jahr im Zeitraum vom 16. bis 25. April auf, wobei das Maximum des Stroms in der Regel auf den 22. oder 23. April fällt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) © Thomas Kaiser

Was für ein Spektakel: Die Lyriden sind ein jährlich wiederkehrender Meteorstrom, der in der Regel im Zeitraum vom 16. bis 25. April am Himmel zu sehen ist. Das Maximum der Lyriden fällt normalerweise auf den 22. oder 23. April. In dieser Nacht kann man am besten beobachten, wie die Meteore in den frühen Morgenstunden ihren Höhepunkt erreichen. Allerdings können auch in den Tagen vor und nach dem Maximum noch einige Meteore am Himmel zu sehen sein.

Freie Sicht auf den Himmel

Der Meteorstrom ist in der Steiermark sichtbar, solange der Himmel dunkel genug ist und man eine freie Sicht auf den Himmel hat. Um die Lyriden am besten beobachten zu können, ist es ratsam, sich an einem Ort fernab von künstlichem Licht und ohne störende Wolken aufzuhalten. In der Steiermark gibt es viele Orte, die sich für die Beobachtung von Meteorströmen wie den Lyriden eignen, am besten du gehst auf eine Anhöhe oder auf einen Berg.