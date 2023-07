Funkverbindung unterbrochen Alarm beim Bundes­heer: Euro­fighter verfolgten isra­elisches Flugzeug Kärnten/Steiermark - Heute Mittag, gegen 13 Uhr, gab es einen Alarm beim österreichischen Bundesheer: Die Funkverbindung zu einem Flugzeug der israelischen Fluggesellschaft El Al war abgebrochen. Zwei Eurofighter hoben sofort ab, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) © Markus Zinner/Bundesheer

Das Flugzeug von El Al war auf dem Weg von Amsterdam nach Tel Aviv. Wie die Kärntner Krone berichtet, befand sich es sich gerade über Spittal/Drau in Kärnten, als der Funkkontakt abbrach. Zwei Eurofighter hoben sofort in Zeltweg ab und peilten den ausländischen Flugkörper an.

Ursache noch unklar

Der Alarmstart ereignete sich um 13.08 Uhr. Das twittert der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer heute Nachmittag. 12 Minuten später konnte aber bereits Entwarnung gegeben werden. “Um 13.20 Uhr konnte die Funkverbindung wieder hergestellt werden; bei gleichzeitigem Sichtkontakt durch die Eurofighter”, berichtet Bauer. Es dürfte sich also nicht um einen Notfall gehandelt haben. Weshalb der Funkkontakt abgebrochen war, ist noch unklar.