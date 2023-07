Nur noch 1 bis 4 Grad Schnee & Kälte: Winter­einbruch kurz nach Ostern Kärnten - Hoffentlich habt ihr alle Ostereier gefunden, denn ab Donnerstag könnten sie festfrieren. Die Temperaturen sinken auf ein bis vier Grad. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © Anna Meier

Am Donnerstag sorgen eine Kaltfront und ein Italientief für eine deutliche Abkühlung und Niederschläge. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 1000 Meter Höhe. “Somit kann es bei stärkerem Niederschlag bis in einige Täler nassen Schneefall geben, im Klagenfurter Becken bleibt es vorwiegend bei Regen oder Schneeregen. Deutlich kälter mit maximal 1 bis 4 Grad am Nachmittag”, so die Wetterexperten der GeoSphere Austria.

Wolken überwiegen am Freitag

Auch Freitag werden die Wolken voraussichtlich überwiegen und im Osten fällt ein wenig Regen. Die Schneefallgrenze liegt in 800 Meter Höhe. Richtung Oberkärnten gibt es dann kaum mehr Niederschlag und am Nachmittag ein paar Aufhellungen. Es wird aber mit rund 11 Grad ein wenig milder.