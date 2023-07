Verkehrsunfall

Gesundheitliche Probleme während der Fahrt: 18-Jähriger baut Unfall

Fürstenfeld - Ein 18-Jähriger kam am Ostermontag, 10. April 2023, mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Er dürfte lediglich leichte Verletzungen erlitten haben. Der Rettungshubschrauber C 16 transportierte ihn zur Untersuchung in das LKH Oberwart.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (76 Wörter)