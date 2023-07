Fahndung verlief negativ

In Firmen­fahrzeug einge­brochen: Dieb bediente sich nach Lust und Laune

Wolfsberg - In der Nacht ist ein unbekannter Täter in ein Firmenfahrzeug in Wolfsberg eingebrochen und hat mehrere Werkzeugkoffer gestohlen.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (47 Wörter)