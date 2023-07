Bei Sturz verletzt Familien-Skitag endete im Krankenhaus Klagenfurt - Am heutigen Ostermontag unternahm eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt gemeinsam mit ihrem Ehemann und dem Sohn eine Skitour im Bodental (Gemeinde Ferlach). von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (49 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Bei der Abfahrt kam die Frau im Vertatscha Kar aus eigenem Verschulden zu Sturz und erlitt dabei eine Knieverletzung. Nachdem die Angehörigen die Rettungskette in Gang gesetzt hatten, wurde Frau in weiterer Folge von der Besatzung des Rettungshubschraubers C 11 mittels Seil geborgen und in das Klinikum Klagenfurt gebracht.