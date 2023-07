Rauch meilenweit zu sehen Lauter Knall in Villach: Was ist da passiert? Villach - Kurz vor 18 Uhr war in Villach ein lauter Knall zu hören und kurz darauf sah man Rauchschwaden aufsteigen. "Was ist da passiert?", fragten einige Leser. Wir haben die Antwort für euch! von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) © KK/Leser Artikel zum Thema Gasflasche explodiert: Auto geht mitten in Villach plötzlich im Flammen auf

Kurz vor 18 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen PKW Brand in einer Wohnsiedlung in der Villacher Röntgenstraße. Beim Eintreffen der alarmierten Hauptfeuerwache Villach stand ein Auto bereits in Vollbrand. Wir haben berichtet. Nun gibt die Feuerwehr noch mehr Details bekannt: “Sofort wurde unter schwerem Atemschutz eine Hochdrucklöschleitung vom Tanklöschfahrzeug vorgenommen und das Feuer bekämpft”, so Löschmeister Abuja Markus Gruppenkommandant der Hauptfeuerwache.

Zwei weitere Fahrzeuge beschädigt

Zwei weitere unmittelbar angrenzende Fahrzeuge wurden ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Im ausgebrannten PKW wurde eine Gasflasche wahrgenommen, die unverzüglich zusätzlich gekühlt wurde, so Löschmeister Abuja weiter. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz ins LKH Villach verbracht. Ersten Informationen zufolge soll im Kofferraum des Fahrzeugs eine Gasflasche explodiert sein, aber “die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und noch nicht restlos geklärt”, erklärt Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache.

Eine Stunde im Einsatz

Der betroffene PKW brannte vollständig aus. Das Fahrzeug wurde durch einen privaten Abschleppdienst entfernt und durch die Feuerwehr wurden zusätzlich ausgelaufene Betriebsmittel (Öl, Treibstoff) mittels Bindemittel gebunden. Nach rund einer Stunde konnte die Hauptfeuerwache, welche mit 2 Einsatzfahrzeugen und 9 Mann im Einsatz stand, wieder abrücken.