Kurios Umweltbewusste Diebe: Teile von Großraum-Photo­voltaik­anlage geklaut Sankt Gallen - Unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Ostermontag, 10. April 2023, Teile einer Großraum-Photovoltaikanlage. Der Gesamtschaden ist entsprechend hoch. von Carolina Kucher

Die unbekannten Täter beschädigten im Ortsteil Eßling einen Zaun und stiegen so in das umfriedende Gelände ein. In Folge montierten die Täter sechs Stück Wechselrichter von der Photovoltaikanlage ab. Im Anschluss brachen vermutlich dieselben Täter einen Baucontainer auf. Dabei wurde ausschließlich Elektrowerkzeug gestohlen.