Ins Krankenhaus eingeliefert Gegen Lüftungs­schacht gekracht: Drei Männer bei Unfall verletzt Gries - Ein 39-Jähriger geriet am Abend des Ostermontags, 10. April 2023, mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrzeuglenker sowie seine beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. von Carolina Kucher

Der in Graz wohnhafte Türke fuhr mit seinem Pkw auf dem Lazarettgürtel in Richtung Norden. Auf Höhe eines großen Einkaufszentrums verlor er aus unbekannter Ursache die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet gegen 18.30 Uhr nach links und stieß gegen einen Fernwärme-Lüftungsschacht. Der 39-Jährige sowie seine beiden syrischen Mitfahrer (43, 29), ebenso aus Graz, erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Unfallbeteiligten wurden im UKH Graz ambulant behandelt. Am Auto entstand Totalschaden.