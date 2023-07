Handel & Dienstleistung Statistik zeigt: Be­schäftigten­verhältnisse stiegen im Jahr 2022 Kärnten - Im Jahr 2022 stieg die Anzahl der Beschäftigtenverhältnisse im Vergleich zum Vorjahr laut Berechnungen von Statistik Austria im Handel um 1,6 Prozent und im Dienstleistungsbereich um 6,6 Prozent. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) SYMBOLFOTO © WKK/Peter Just

Die geleisteten Arbeitsstunden wiesen sowohl im Handel (plus 4,9 Prozent) als auch im Dienstleistungsbereich (plus 9,8 Prozent) eine Steigerung auf. Ebenso verzeichneten die Bruttolöhne und -gehälter gegenüber dem Jahr 2021 ein Plus, im Handel um 6,5 Prozent und im Dienstleistungsbereich um 11,9 Prozent.

Vergleich mit dem Vorjahr

Bei Vergleichen mit dem Vorjahreszeitraum ist zu berücksichtigen, dass ein großer Teil der Unternehmen in unterschiedlichem Ausmaß von Schließungen und anderen Einschränkungen aufgrund der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie betroffen war.