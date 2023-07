17,52 Milliarden Euro Statistik Austria: Zunahme bei In- und Exporten im Jänner 2023 Kärnten - Im Jänner 2023 lag der Wert der Importe von Waren laut Statistik Austria bei 17,52 Milliarden Euro, das entspricht einem Anstieg von 10,7 Prozent gegenüber Jänner 2022. Gleichzeitig erhöhten sich auch die Exporte von Gütern und stiegen um 7,6 Prozent auf 15,43 Milliarden Euro. Die Handelsbilanz wies ein Defizit in Höhe von 2,10 Milliarden Euro auf von Nadia Alina Gressl 3 Minuten Lesezeit (408 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels

„Mit Beginn 2023 wächst der österreichische Außenhandel weiter: Gegenüber Jänner 2022 stiegen die Importe um plus 10,7 Prozent und die Exporte um plus 7,6 Prozent. Allerdings sind die Wertzuwächse im Außenhandel zum Teil maßgeblich von der Preisentwicklung getrieben. So legten zum Beispiel die Gasimporte wertmäßig um 2,7 Prozent zu, die Menge ging aber gleichzeitig um 11,3 Prozent zurück. Bei Maschinen und Fahrzeugen stiegen die Exporte wertmäßig um plus 12,6 Prozent, die exportieren Mengen allerdings nur um plus 0,8 Prozent“, so Statistik Austria Generaldirektor Tobias Thomas.

Importe von 10,49 Milliarden Euro

Aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union importierte Österreich im Jänner 2023 Waren im Wert von 10,49 Milliarden Euro, Waren im Wert von 10,72 Milliarden Euro wurden in diese Länder exportiert. Gegenüber Jänner 2022 stiegen die Intra-EU-Importe um 7,7 Prozent und die Intra-EU-Exporte um 7,8 Prozent. Dies führte zu einer positiven Handelsbilanz mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Höhe von 0,22 Milliarden Euro. Die Importe aus Drittstaaten beliefen sich im Jänner 2023 auf 7,03 Milliarden Euro und stiegen mit einem Plus von 15,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat an; die Extra-EU-Exporte erhöhten sich um 7,1 Prozent auf 4,71 Milliarden Euro. Das daraus resultierende Defizitder Handelsbilanz mit Drittstaaten lag bei 2,32 Milliarden Euro.

Vier bedeutendsten Produktgruppen

Die vier bedeutendsten Produktgruppen im österreichischen Außenhandel– Maschinen und Fahrzeuge, bearbeitete Waren, chemische Erzeugnisse und sonstige Fertigwaren – zeigten einen exportseitigen Zuwachs von 8,1 Prozent auf 12,82 Milliarden Euro. Der größte absolute Exportzuwachs in dieser Gruppe wurde mit Maschinen und Fahrzeugen (plus 12,6 Prozent, plus 0,63 Milliarden Euro) erzielt, gefolgt von der Gruppe bearbeitete Waren (plus 5,8 Prozent, plus 0,18 Milliarden Euro). Importseitig ersetzte die Gruppe Brennstoffe und Energie die Gruppe sonstige Fertigwaren unter den vier bedeutendsten Produktgruppen. Zusammen wiesen sie einen Anstieg um 9,5 Prozent auf 12,66 Milliarden Euro auf.

Markantes Plus bei Importen aus Russland

Im Jänner 2023 zeigte sich beim Import aus der Ukraine eine Abnahme im Vergleich zum Jänner 2021 von minus 8,6 Prozent auf 0,09 Milliarden Euro vor dem Kriegsbeginn. Die wichtigste Importproduktgruppe war hierbei weiterhin Erze und Metallabfall. Exportseitig wurde hingegen eine starke Zunahme um 51,6 Prozent auf 0,05 Milliarden. Euro verzeichnet, mit Ölsaaten als wichtigster Produktgruppe. Der Handel mit der Russischen Föderation wies importseitig ein markantes Plus (plus 194,7 Prozent auf 0,75 Milliarden Euro gegenüber dem Vergleichsmonat 2021 vor Beginn des Krieges mit der Ukraine auf wobei Gas das wichtigste Importgut war. Auf der Exportseite kam es hingegen zu einer Abnahme von minus 21,0 Prozent auf 0,11 Milliarden Euro. Die wichtigste Produktgruppe im Export war, wie im Vorjahr, medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse.