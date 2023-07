Schutz von Wildtieren In der Brutzeit: Abstand halten & Hunde an die Leine Kärnten - Naturschutz und der Schutz von Wildtieren sind von großer Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme. In den letzten Tagen und Wochen werden viele junge Wildtiere geboren. Hunde sollten in der Nähe von jungen Wildtieren immer angeleint sein, um sie nicht zu stören oder zu jagen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) © Kate Eliot/Pexels

In den letzten Tagen und Wochen werden viele junge Wildtiere geboren. Die Mütter verstecken sie an Orten, die sie für sicher halten. Manchmal können diese Orte in der Nähe von Wanderwegen liegen. Es ist jedoch äußerst wichtig, dass diese jungen Wildtiere nicht gestört oder berührt werden. Wenn Menschen sie berühren, riechen sie nach menschlichem Geruch, und dies kann dazu führen, dass die Muttertiere ihre Jungen verlassen oder nicht mehr versorgen. Dies kann zu einem schnellen Tod der jungen Tiere führen. In dieser Zeit sind junge Wildtiere besonders verletzlich und wehrlos.

Abstand halten & Hunde an die Leine

Daher sollten wir uns bemühen, die Natur und die Wildtiere zu schützen und respektieren. Wenn wir ein junges Wildtier sehen, sollten wir auf einem sicheren Abstand bleiben und es aus der Ferne beobachten. Wenn wir Bedenken haben oder glauben, dass das Tier verletzt oder in Gefahr ist, sollten wir einen Wildtierexperten oder eine örtliche Tierrettungsorganisation kontaktieren. Es ist wichtig zu wissen, dass Hunde die Wildtiere erschrecken oder jagen können, insbesondere wenn sie nicht angeleint sind. Dies kann zu Verletzungen oder sogar zum Tod der jungen Tiere führen.