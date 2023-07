Landeshauptstadt am teuersten Bauen wird immer teurer: Wo man in der Steiermark am günstigsten wohnt Steiermark - In Zeiten niedriger Zinsen ist und bleibt die Nachfrage nach Immobilien groß. Dementsprechend ist im vergangenen Jahr auch das Preisniveau gestiegen, vor allem im Bereich der Baugrundstücke. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (327 Wörter) © 5min.at

Hier verzeichnet man in der Steiermark eine Zunahme von knapp acht Prozent, befindet sich mit einem Durchschnittspreis von 106,91 Euro pro Quadratmeter aber immer noch am untersten Ende des bundesweiten Preisvergleichs. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Immobilienpreisspiegel des Fachverbands der Immobilien- und Vermögenstreuhänder.

Preiswertes Wohnen

Mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 7,09 Euro sind Mietwohnungen nur in Burgenland (7,03 Euro) günstiger zu haben – in Wien bezahlt man dafür beispielsweise 10,89 Euro. Bei Baugrundstücken (106,91 Euro pro

Quadratmeter), Einfamilienhäuser (1.531,11 Euro pro Quadratmeter), Reihenhäusern (1.327,50 Euro pro Quadratmeter) sowie neuen und gebrauchten Eigentumswohnungen (2.357,05 bzw. 1.334,60 Euro pro Quadratmeter) ist die grüne Mark sogar bundesweit die Nummer eins, was die günstigsten Durchschnittspreise angeht. Dazu Gerald Gollenz,

Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder: „Die steirischen Immobilienpreise waren und sind am unteren Ende von Österreich angesiedelt, wobei weite Teile des Ballungsraums Graz hier natürlich eine Ausnahme

bilden. Bei den Neubauwohnungen kommen die Bezirke Leibnitz und Weiz und bei den gebrauchten Wohnungen ebenfalls Leibnitz und die Südoststeiermark näher heran.

Wo man in der Steiermark am günstigsten wohnt

Regional betrachtet fällt die Preisentwicklung höchst unterschiedlich aus. Am günstigsten sind Baugrundstücke im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (49,97 Euro pro Quadratmeter), gefolgt von der Südoststeiermark (53,96 Euro) und von Murau (61,22 Euro). Am teuersten sind Baugründe dagegen in Graz (353,23 Euro), gefolgt von Graz-Umgebung (156,14 Euro). Bei neuen oder gebrauchten Eigentumswohnungen heißen die Preissieger Murtal bzw. Voitsberg und Murau. Am oberen Ende der Preistabelle findet man hier jeweils wieder die Landeshauptstadt. Beim Mietzins dagegen schwankt der durchschnittliche Quadratmeterpreis zwischen 5,89 Euro (Murau) und 9,44 Euro (Graz).

Markt für Betriebsgrundstücke wieder leicht im Steigen

Die Preise für Betriebsgrundstücke sind 2022 ebenfalls gestiegen, am meisten in den Bezirken Leibnitz, Graz und Umgebung sowie Liezen und Voitsberg, wo die Steigerung überall jenseits der 6-Prozent-Marke ausgefallen ist. Auch der Büromarkt hat im Vergleich zu den Vorjahren wieder angezogen – in Leoben, Voitsberg und Bruck-Mürzzuschlag dagegen verzeichnet man fürs Vorjahr Preissenkungen.