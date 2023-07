Oft Rattengift im Spiel Vorsicht: Fälle von ver­gifteten Katze häufen sich Graz - In letzter Zeit häufen sich die Fälle von vergifteten Katzen. Oftmals ist hier Rattengift im Spiel: Hat das Tier einen vergifteten Nager gefressen, wird schnell die Katze selbst zum Opfer. Ein schnelles Erkennen und Handeln ist ausschlaggebend, um der vergifteten Katze das Leben zu retten. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (230 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Es sind Stunden des Bangens um Leben und Tod, die ein Tierhalter erlebt, wenn sein Vierbeiner vergiftet wurde. Leider kommt dies immer wieder vor. So sollen sich in letzter Zeit die Meldungen von Katzen mit Vergiftungserscheinungen nur so häufen, wie der “Aktive Tierschutz Austria – Arche Noah Graz” mitteilt. “Auch wir haben eine Zunahme an solchen Patienten mit Schrecken bemerkt”, zeigen sich die Tierschützer in einem Facebook-Posting entsetzt.

Nicht immer sind Tierquäler schuld

Doch nicht bei jeder Vergiftung steckt ein Tierquäler dahinter. “Entgegen der Annahme, dass eine Vergiftung nur durch bewusstes Handeln von Tierquälern zum Vorschein kommt, passiert es oft unbewusst. Mit der Absicht andere Tiere zu töten, wird es oft auch den Samtpfoten zum Verhängnis”, erklärt der Aktive Tierschutz Austria. Häufig passiert es, dass die Katzen einen vergifteten Nager fressen und dadurch selbst dem Gift zum Opfer fallen.

“Ruhe bewahren und sofort zum Tierarzt”

Was tun, wenn deine Katze nun vergiftet wurde? Der Aktive Tierschutz Austria rät: “Ruhe bewahren und sofort zum Tierarzt! Hektik und Stress wirkt sich negativ auf die Katze aus.” Der Tierarzt entscheidet schließlich über die weitere Vorgehensweise. Tierhalter können die Vergiftung schon relativ früh anhand Symptome wie Erbrechen, Durchfall, Blutungen und Atemprobleme erkennen.

Erste Symptome einer Vergiftung sind: Übelkeit

Erbrechen

extremes Speicheln

Durchfall

Neurologische Symptome wie Schwanken, Zittern, Krämpfe

Atemprobleme

Blutungen

Erhöhte Temperatur