Heute Mittag LKW-Anhänger traf anderen Satte­lzug: Lenker (50) verletzt Perchau - Donnerstagmittag, 13. April 2023, wurde ein 50-jähriger bosnischer LKW-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Seiersberg

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 44-jähriger österreichischer LKW-Lenker auf der B317 von Perchau kommend in Richtung Neumarkt. Aus bisher ungeklärtem Grund geriet der Anhänger seines LKW über die Mitte der Fahrbahn. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Führerhaus der Sattelzugmaschine des bosnischen LKW-Lenkers. Bei diesem Unfall verletzte sich der 50-jährige LKW-Fahrer unbestimmten Grades und wurde in das Spital Friesach gebracht. Die B317 war in der Zeit von 12.35 Uhr bis 13.15 Uhr wegen Aufräum- und Bergearbeiten zur Gänze gesperrt.