Folgt der vierte? Heute vor genau 25 Jahren holte sich der SK Sturm Graz zum ersten Mal den Meister­titel Graz - Genau 25 Jahre ist es her, da gewann der SK Sturm Graz seinen ersten Meistertitel. In der Saison darauf folgte gleich der zweite Sieg bei den österreichischen Fußballmeisterschaften. Und der vierte Meistertitel ist heuer auch schon zum Greifen nahe...

Freudentränen kullern so manchen Grazer Sportfan über das Gesicht, wenn man an das Ereignis heute vor 25 Jahren zurückdenkt: Zum ersten Mal in der Geschichte des SK Sturm Graz wurden die Grazer Fußballer 1998 zum österreichischen Fußballmeister. In der darauffolgenden Saison 1998/99 konnte der SK Sturm Graz den Meistertitel gleich nochmals verteidigen. Die nächsten Jahre waren eine Durststrecke für die Grazer – ein weiterer Meistertitel war nicht in Sicht. Erst in der Saison 2010/11 gewann der SK Sturm Graz zum dritten Mal die österreichischen Meisterschaften. Auch heuer sind die “Schwoazn” gut unterwegs. In der 24. Runde belegen sie mit 27 Punkten derzeit den Platz 2. Der Meistertitel für die Saison 2022/23 scheint also zum Greifen nahe.