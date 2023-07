Problem bei Trafostation Strom­ausfall: Rund tausend Villacher Haushalte standen im Dunkeln Villach - An die tausend Haushalte standen heute Abend plötzlich im Dunkel. Grund dafür war ein Problem bei einer Trafostation. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) © Fotolia 178491751

Heute Abend kam es im Stadtteil Gratschach in Villach zu einem Stromausfall. Rund tausend Haushalte standen für etwas weniger als eine Stunde im Dunkeln. “Es gab ein Problem bei einer Trafostation”, meint Robert Schmaranz vom Kärnten Netz gegenüber 5 Minuten. Die Störung wurde relativ schnell wieder behoben. Seit zirka 20.45 Uhr läuft die Stromversorgung wieder größtenteils, lediglich 150 Haushalte stehen noch ohne Strom da.

Schnee sorgte bislang für keine Probleme

Demnach war in diesem Fall nicht der Schnee der Auslöser für den Stromausfall. Im Großen und Ganzen soll der Schnee heute zu keinen Problemen in der Stromversorgung geführt haben. “Nur im Wolfsberg gab es am Nachmittag eine kleine Störung”, berichtet Schmaranz. Man warte noch ab, was die Nacht mit sich bringe.