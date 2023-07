Peter Heider übernimmt Geschäftsführung Zu­wachs beim "Goldenen Lamm": Bekannter Jung-Gastronom verstärkt das Team Villach - Das bekannte Villacher Restaurant "Goldenes Lamm" bekommt Verstärkung. Der junge Gastronom Peter Heider-Tschermernjak übernimmt die Geschäftsführung der Gaststätte am Hauptplatz. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) Peter Heider-Tschemernjak freut sich auf die neue Aufgabe als Geschäftsführer im Restaurant Goldenes Lamm. © Hannes Pacheiner

Das Wirte-Ehepaar Günther und Aphrodite Treiber holt sich zur Unterstützung mit dem 27-jährigen Peter Heider-Tschemernjak einen jungen Gastronomen an Bord. Als Sohn des bekannten Wirtes Hannes Tschemernjak vom Gasthof Tschebull am Faaker See bringt Heider viel Erfahrung mit. Seine Ausbildung führte ihn an die verschiedensten Orte der Welt. Peter Heider begleitete unter anderem seinen Vater mehrmals in die Oscar-Küche Wolfgang Pucks am Hollywood Boulevard.

“Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit”

„Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit und versprechen schon jetzt unseren beherzten Weg mit noch mehr Akzenten im Sinne saisonaler Regionalität und ehrlicher Wirtshausküche weiter ausbauen zu wollen. Peter Heider- Tschemernjak freut sich auf die neuen, kommenden Aufgaben, wie z.b. die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit des Unternehmens und sieht seinen Fokus auf kulinarische Innovationen mit Bodenhaftung”, meint Günter Treiber. „Das bewährte Team in Küche und Service hat hier bereits einige sehr erfolgreiche Schritte umgesetzt, auf die wir gemeinsam mit Bedacht und Fingerspitzengefühl in den nächsten Jahren aufbauen können“, so Heider. „Wichtig ist mir, aber auch der tägliche Austausch mit vielen Stammgästen des Hauses und die Zusammenarbeit mit allen positiven Kräften in der Innenstadt.“