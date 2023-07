Wetterprognose Schnee & Regen begleiten die Kärntner auch am Freitag Kärnten - Das trübe, unbeständige Wetter setzt sich fort. Auch am Freitag ist stellenweise mit Regenschauer und Schneefällen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © 5min

Auch am Freitag bleibt es bewölkt und unbeständig. “Am Vormittag kann es in Unterkärnten noch gebiets- und zeitweise leicht regnen, bereits oberhalb von 600 bis 1000 Meter schneien und am Nachmittag können bevorzugt in den südöstlichen Landesteilen einzelne kurze schwache Regenschauer durchziehen”, lautet die Prognose des Wetterdienstes GeoSphere Austria. Lediglich in Oberkärnten soll es bei schwachem Nordföhneinfluss relativ trocken bleiben, auch die Sonne könnte sich hier hin und wieder zeigen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.