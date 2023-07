Passt auf auf euch! Schneeglätte und Ketten­pflicht: Winter­einbruch hat auch in der Steier­mark Folgen Steiermark - Obwohl die größten Mengen Schnee wohl eher nördlich der Steiermark fallen, gibt es auch hierzulande Auswirkungen. Das reicht von Schneeglätte bis hin zu Schneekettenpflichten. Wir haben einen kurzen Überblick für euch. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Auch in der Steiermark ist in der Nacht von gestern auf heute in manchen Landesteilen etwas Schnee gefallen. Dieser und die Kälte über Nacht haben einige Folgen – vor allem für die Autofahrer unter uns. Wie der ÖAMTC berichtet ist aktuell mit Schneeglätte zwischen dem Gleinalm- und dem Bosrucktunnel auf der A9 zu rechnen.

Winterliche Verhältnisse auf der S6

Weiters berichtet die ASFINAG von Schneeräumung an der Landesgrenze zwischen der Steiermark und Kärnten, wo es teilweise gestern Abend bereits kräftig geschneit hat. Zudem warnt die ASFINAG auch vor winterlichen Fahrverhältnissen und starkem Schneefall knapp nach der steirischen Grenze auf der S6 Semmering Schnellstraße.

Hier gilt aktuell Schneekettenpflicht

Eigentlich endet bereits mit dem morgigen 15. April die situative Winterreifenpflicht in Österreich. Heute jedoch müssen an einigen steirischen Straßen sogar noch die Schneeketten angelegt werden. Während es in den meisten Fällen vor allem für LKW gilt, herrscht auf der Teichalm eine allgemeine Kettenpflicht. Wie die “Antenne Steiermark” berichtet, soll am Gaberl, wo eine Schneekettenpflicht für LKW gilt, ein ebensolcher sogar schon steckengeblieben sein. Passt auf auf euch!