Aufstieg, Abstieg, Meistertitel GAK, Hartberg und Sturm erhalten Lizenz für Fußball-Oberhaus Graz / Hartberg - Während Sturm Graz noch um den Meistertitel in der Bundesliga mitspielt und auch nächstes Jahr im Fußball-Oberhaus spielen wird, haben es sowohl Hartberg als auch der GAK noch selbst in der Hand, wo man kommende Saison spielt. Alle drei haben jedenfalls die Lizenz in erster Instanz erhalten. von Phillip Plattner

Bei allen drei steirischen Clubs, die die Lizenz für die Fußball-Bundesliga in Österreich in erster Instanz bekommen haben, geht es in dieser Saison noch um richtig viel – allerdings an unterschiedlichen Schauplätzen. Während der SK Sturm Graz in der Bundesliga noch um den Meistertitel kämpft und mit nur vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Red Bull Salzburg das auch noch selbst in der Hand hat, geht es für die Hartberger ums “Überleben” in der höchsten Spielklasse. Aktuell hat man drei Punkte Vorsprung auf das Tabellenschlusslicht Ried.

GAK hat Auflagen für Aufstieg erfüllt

In der zweiten Liga hat von den steirischen Clubs nur der GAK die Lizenz für die Fußball-Bundesliga erhalten. Neben den Grazern, die derzeit drei Punkte hinter Tabellenführer St. Pölten auf Platz drei stehen, haben vier weitere Teams die Auflagen erfüllt. Neben den aktuell ersten drei in der Tabelle sind das noch der FAC und die Admira auf den Plätzen neun und elf. Für Spannung im steirischen Fußball scheint in jedem Fall gesorgt.