Auch heute, am vierten Tag in Folge, kommt es in Graz wieder zu Protesten der “Letzten Generation”. Aktuell sind sie im Bezirk Geidorf auf Höhe Ringstraße / Glacistraße zu finden, wie die Polizei berichtet. Dort kann es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Auch in der Parkstraße ist es zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Umleitungen wurden vor Ort bereits eingerichtet. Die “Osterwelle”, die die “Letzte Generation” in Graz angekündigt hat, sollte damit allerdings vorerst zu Ende sein.