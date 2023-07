Zivilcourage Ein wahrer Held: Wirt rettete Lokalgast durch Reanimation das Leben Klagenfurt - Februar rettete Ertürk Erkara, Chef des Restaurants „Best of Kebap“, in seinem Lokal einem Gast durch Reanimation das Leben. Für sein rasches und vorbildliches Handeln bekam er am Donnerstag die Dank- und Anerkennungs-Urkunde der Landeshauptstadt verliehen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) Lebensretter Ertürk Erkara bekam von Bürgermeister Christian Scheider und Gemeinderat Maximilian Rakuscha die Dank- und Anerkennungs- Urkunde verliehen. © StadtKommunikation/Wiedergut

Der Vorfall ereignete sich am 28. Februar im Restaurant „Best of Kebap“ in Klagenfurt. Ein 50-jähriger Gast klagte über Brustschmerzen und brach zusammen. Sofort leistete Chef Ertürk Erkara Erste-Hilfe und begann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit der lebensrettenden Wiederbelebung. Der gerufene Notarzt bestätigte, dass der Mann ohne die Maßnahmen von Erkara vermutlich verstorben wäre. Für diese Lebensrettung bekam er von Bürgermeister Christian Scheider am Donnerstag die Dank- und Anerkennungs- Urkunde verliehen.

So geht Zivilcourage

„Ertürk Erkara ist ein wahrer Held und Lebensretter. Sein Akt der Zivilcourage gehört anständig gewürdigt. Daher ist es mir eine große Freude, ihm diese Auszeichnung zu überreichen“, so Bürgermeister Christian Scheider. „Als der Mann zusammengebrochen ist, setzte ich sofort die Rettungskette in Kraft. Ich teilte die Anwesenden im Lokal ein und sagte, wer was zu tun hat. Durch meine Zeit beim Bundesheer blieb mir das Vorgehen bei so einem Notfall in Erinnerung“, erklärte der Lebensretter.