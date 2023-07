Mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis: Die Fahrschule Gabriel bringt dich auf Touren! Villach - Mit der Fahrschule Gabriel hast du in nur 8 bzw. 10 Tagen den Theoriekurs für deinen B-Führerschein erledigt. Fahr mit der topaktuellen Fahrzeugflotte dem Sommer entgegen! von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (247 Wörter) Werbung Um Klassen besser: Die Fahrzeugflotte der Fahrschule Gabriel beinhaltet auch ein VW-Cabrio. © Fahrschule Gabriel

Mit den Intensivkursen mobil in den Sommer!

Nutze die Intensivwochen der Fahrschule Gabriel in der Villacher Gerbergasse und hol dir dein Ticket in die Freiheit! Sei schnell und sichere dir einen Platz für den nächsten 10-Tage-Abendintensivkurs ab 8. Mai für den B-Führerschein. Für alle Motorradfans startet am 30. Mai der nächste 2-Tage-Abendintensivkurs für den A-Führerschein. Und wer sich auf stylische Mopeds schwingen will, der kommt auch nicht zu kurz: Am 2. Mai findet dafür der nächste 2-Tages-Kurs statt, da kannst du auch gleich das neue Schaltmoped ausprobieren. Und für die C- und C/E-Kurse gibt es den nächsten 4-Tage-Intensivkurs am 8. Mai.

Nutze die Ferienzeit und absolviere die Theorie für den B-Führerschein in 8 oder 10 Tagen! © Fahrschule Gabriel

Nutze die Sommerferien für den Vormittags-Intensivkurs!

Ob A, B, C/C-E oder Mopedschein: Mit Inhaber Günter Roth und seinem ExpertInnen-Team kommst du nicht nur schnell, sondern auch sicher ans Ziel. Am 10. und 31. Juli sowie am 28. August starten jeweils die 8-Tage-Sommerintensivkurse am Vormittag für den B-Führerschein. Am 3. Juli und 7. August kannst du auch gemütlich mit dem 10-Tage-Abendintensivkurs die Theorie absolvieren. Für deinen Mopedführerschein brauchst du in den Sommerferien nur 2 Tage: Am 10. Juli und 7. August finden die Intensivkurse für die Mopedtheorie statt. Zudem kannst du dich im Top-Mobilitätspark des ÖAMTC in Warmbad-Villach mit den bestens ausgebildeten FahrlehrerInnen optimal auf die Fahrt im Straßenverkehr vorbereiten. Die Fahrschule Gabriel vergisst auch die Umwelt nicht: Hier ist man Vorreiter in Sachen Elektromobilität und Spritspartraining! Melde dich jetzt bei den Profis an!

Mopedtheorie in nur 2 Vormittagen oder Abenden? Die Fahrschule Gabriel macht´s möglich. © Fahrschule Gabriel Mit dem neuen Schaltmoped machen die Übungsfahrten für den Mopedführerschein gleich noch mehr Spaß. © Fahrschule Gabriel Sommerzeit ist Motorradzeit - mit der Fahrschule Gabriel bist du bestens darauf vorbereitet. © Fahrschule Gabriel Die topaktuelle Fahrzeugflotte der Fahrschule Gabriel bringt dich sicher auf Touren. © Fahrschule Gabriel In nur 4 Tagen hast du die Theorie für den C/CE-Kurs erledigt. © Fahrschule Gabriel