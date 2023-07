Am 15. April Rockiges Mundart-Festival im Volks­haus Landskron Landskron - Am 15. April steigt im Volkshaus Landskron das Mundart-Rockfest, das von keinem Geringeren als dem SUGLU Fanklub unter Führung von Vereinspräsidenten Christopher Slug veranstaltet wird. Das Line-Up kann sich sehen lassen: Mit dabei sind SuperGlueArt aus Villach, Chaos Messerschmitt aus Leoben und Die Band die Kana kennt aus Villach. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) © KK



SuperGlueArt bringen mit ihrem Mundart Rock ordentlich Schwung in die Bude. Die Band hat sich längst einen Namen in der Region gemacht und wird beim Mundart-Rockfest sicherlich für ausgelassene Stimmung sorgen. Denn hier geht es um die Wichtigkeit des Dialekts in der Musiklandschaft. Die Verwendung von kärntnerischen Texten gibt den bekannten Musiktiteln aus den 70er, 80er und 90er Jahren eine völlig neue Dimension und schafft einen unverwechselbaren Sound. Doch nicht nur SuperGlueArt werden für den nötigen Rock sorgen. Auch Chaos Messerschmitt bringen mit ihrem steirischen DeutschRock ordentlich Schwung in die Bude. Und Die Band die Kana kennt werden mit ihrem Austropop für Abwechslung sorgen.