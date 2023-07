In höher gelegenen Tälern Fast 30 cm: Kalt­front brachte Kärnten teils ergiebige Schnee­mengen Kärnten - Teils recht ergiebigen Schneefall hat der gestrige Donnerstag und auch die Nacht auf den heutigen Freitag in Kärnten gebracht. Während auf den Bergen vielerorts mehr als ein halber Meter gefallen ist, haben es auch höher gelegene Täler im Westen auf eine beachtliche Menge gebracht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) © KK / Leser

“Am meisten geschneit hat es auf den Bergen, da haben wir am Loiblpass und am Sonnblick über einen halben Meter, am Dobratsch sogar 60 Zentimeter”, berichtet Christian Stefan von der “GeoSphere Austria” gegenüber 5 Minuten. Doch auch in “tieferen” Lagen hat es durchaus beachtliche Mengen an Neuschnee gegeben – da vor allem im Westen des Landes.

Lesachtal der Spitzenreiter

“Im Lesachtal auf knapp unter 1.000 Metern melden unsere Messstationen 28 Zentimeter”, verrät Stefan. Auch Bad Eisenkappel ist noch deutlich über die Zehn-Zentimeter-Marke gekommen. Kötschach-Mauthen und Dellach im Drautal kratzen mit neun Zentimetern Neuschnee immerhin an dieser Marke. “Prinzipiell kann man sagen, dass alle Orte, die höher als 600 Meter liegen durchaus was abbekommen haben”, so Stefan.

Kaum bis kein Schnee in tieferen Lagen liegen geblieben

“Für tiefere Lagen hat es nicht ganz gereicht, dort war größtenteils nur Schneeregen und es ist wenig bis nichts liegen geblieben”, weiß der Experte. Vorerst war das auch das Ende des Schneefalls in Kärnten, da die Front weiter nach Osten gezogen ist. “Es klingt jetzt am heutigen Freitag mit leichtem Regen aus”, meint Stefan noch abschließend.