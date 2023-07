Bislang 15 Zentimeter im Tal Schnee in die Steier­mark zurück­gekehrt - und es kommt noch mehr Steiermark - In der Nacht auf heute und auch in den letzten Stunden hat es in der Obersteiermark teils kräftige Schneefälle gegeben. Das Ergebnis: Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee in den Tälern - und es geht noch weiter. Im Süden des Landes ist es größtenteils bei Regen geblieben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) In Mariazell hat es stellenweise recht ergiebig geschneit. © Webcam Bergfex / https://cam.resch.cloud

In der Obersteiermark, vor allem im Nordosten des Landes, hat es in den letzten Stunden teils ergiebig geschneit. Das berichtet auch ein Wetterexperte der “GeoSphere Austria” im Gespräch mit 5 Minuten. “Dort ist der Schnee bis in die Täler gefallen. In Mariazell, als steirischer Spitzenreiter, haben wir beispielsweise 15 Zentimeter Neuschnee.” Generell sind stellenweise fünf bis 15 Zentimeter gefallen. “Auf den Bergen war es deutlich mehr, da sind Mengen von bis zu einem halben Meter in Höhen von über 1.500 Metern zusammengekommen”, weiß der Experte.

Das war noch nicht das Ende

Doch damit nicht genug, der Niederschlag klingt in der Steiermark nämlich noch nicht ab. “Gerade an der Alpennordseite kann es weiterhin bis auf 800 Meter herunter teils ergiebig schneien”, so der Experte. Dabei soll vor allem in Mariazell und im Gesäuse noch einiges an Schnee fallen. Der Niederschlag werde noch bis morgen andauern, erst dann sei langsam wieder Beruhigung in Sicht. “Im Süden des Landes, also auch um Graz herum, wird es bis morgen bei Regen bleiben, der Niederschlag wird aber nicht mehr sonderlich intensiv sein”, meint der Experte abschließend.