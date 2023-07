Im Mai und Juni Heinrichstraße wird moder­nisiert: Räder und Busse bekommen mehr Platz Graz - Mit rund 19.000 Autos täglich, dichtem Busverkehr der Graz Linien und bereits heute hohem Radverkehrsanteil zur Universität stößt die vorhandene Infrastruktur in der Heinrichstraße täglich an die Belastungsgrenzen. Staus und Verkehrskonflikte sind die Folge. Nun soll sich das ändern. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (287 Wörter) Die Foto-Montage zeigt die Heinrichstraße bereits mit den blau markierten Fahrradstreifen. © Artgineering

Um die Heinrichstraße für alle Verkehrsteilnehmer als zukunftsfitte Mobilitätsachse langfristig sicherzustellen, ist eine effiziente Nutzung der öffentlichen Flächen Grundvoraussetzung. Im Mai und Juni wird der Bereich vom Geidorfplatz bis zum Geidorfgürtel auf Vordermann gebracht und entsprechende Adaptierungen vorgenommen. Die Heinrichstraße ist eine hochrangige Landesstraße und dient der Abwicklung des fließenden Verkehrs. Die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf derartigen Straßen ist nicht mehr richtlinienkonform, der stadtauswärts führende Parkstreifen wird nun dem Radverkehr zur Verfügung gestellt. Auch stadteinwärts müssen Parkstreifen rückgebaut werden. Dadurch ergeben sich auch Vorteile für die Pünktlichkeit der Öffis und für die Verkehrsabwicklung insgesamt.

An “Anrainerparken”-Projekt wird begleitend gearbeitet

Um unerwünschte Auswirkungen für Anrainer sowie Wirtschaftsbetriebe zu vermeiden, wird begleitend auch am Pilotprojekt “Anrainerparken Univiertel” sowie an entsprechenden Ladezonenkonzepten gearbeitet. Die Anrainer werden nächste Woche zur Vorstellung der geplanten Maßnahmen in der Heinrichstraße zu einem Infonachmittag eingeladen und können dort alle Fragen rund um die Baustelle und die zukünftige Nutzung des öffentlichen Raums an die Projektleitung stellen.

Das wird gemacht: Stadtauswärtsführender Mehrzweckstreifen für Radfahrer in einer Breite von 1,60 bis 1,80 Meter

Busfahrstreifen wird stadteinwärts verbreitert, Räder können den dann auch nutzen, zudem ist der Sicherheitsabstand dann größer

Im Bereich der Goethestraße abgesetzte Führung des Radverkehrs für mehr Sicherheit für alle Verkehrsarten

Gehsteigbreiten in der Regel zwei Meter

Ladezonenkonzepte für die notwendigen Ladetätigkeiten der ansässigen Betriebe

Modernisierung der Bushaltestelle "Mozartgasse" hinsichtlich Barrierefreiheit

KPÖ: “Wichtiger und richtiger Schritt”

Als „wichtigen, richtigen und schon lange überfälligen Schritt für die Anbindung des Radverkehrs an die Universität”, bezeichnet der Geidorfer Bezirksvorsteher Hanno Wisiak (KPÖ) die Pläne des Landes Steiermark für die Heinrichstraße. Dass an einem umfassenden Konzept gearbeitet wird, das nicht nur Verbesserungen für den Rad- und Fußverkehr bringt, sondern auch Anwohnerparken und notwendige Ladetätigkeiten für die Geschäftstreibenden berücksichtigt, steht für ihn im Vordergrund. Es solle dafür gesorgt werden, “dass die Leute nicht mit dem Auto zu den Vorlesungen fahren”, so Wisiak.