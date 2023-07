"Angehörigenbonus" Dieser 750-Euro-Bonus kommt schon bald auf einige Konten Steiermark - Es ist bereits knapp ein Jahr her, als angekündigt wurde, dass es ab 1. Juli 2023 einen neuen "Angehörigenbonus" geben soll. Dieser beträgt dieses Jahr 750 Euro, ab kommenden Jahr werden es jährlich sogar 1.500 Euro sein. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) © 5min.at

In monatlichen Zahlungen wird ein so genannter “Angehörigenbonus” ab 1. Juli ausbezahlt. Da es dieses Jahr erst ab Juli Geld gibt, bekommt man nur die Hälfte des Bonus – und damit 750 Euro. Ab nächstem Jahr gibt es dann 1.500 Euro jährlich für bestimmte nahe Angehörige von Pflegefällen. Dabei stellt die Arbeiterkammer zwei Varianten vor, wer und wie man das Geld bekommt.

Die meisten Pflegegeldbezieher sind nicht Stufe 4

Variante eins sind jene nahe Angehörige, denen zumindest ein Pflegegeld der Stufe 4 gebührt, die in häuslicher Umgebung pflegen und sich aufgrund dieser Tätigkeit selbst oder weiter pensionsversichert haben. Es muss also bereits ein hoher Pflegebedarf gegeben sein, um den Bonus zu erhalten. Bei dieser Variante bekommt man den Bonus ohne eigene Antragsstellung in monatlichen Teilbeträgen. Die meisten der 460.000 Pflegegeldbezieher in Österreich beziehen Pflegegeld in den Stufen 1, 2 und 3 – hier gibt es also keinen Grund für den Bonus.

Variante 2: Angehörige im selben Haushalt

Aber auch anderen pflegenden Angehörigen gebührt der Angehörigenbonus, sofern sie nur ein geringes Einkommen (weniger als 1.500 Euro netto monatlich) haben. Doch hier muss ebenfalls mindestens Pflegestufe 4 vorliegen, zudem muss ein gemeinsamer Haushalt mit dem zu pflegenden Angehörigen vorliegen. Der Angehörigenbonus muss hier explizit beantragt werden und wird dann ebenfalls monatlich ausbezahlt. Der Bonus wird nicht auf die Sozialhilfe angerechnet und ist auch nicht pfändbar.