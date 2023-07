Bundesrat gibt Grünes Licht Bund stockt diesen Zuschuss um 225 Mio. Euro auf Steiermark - Schon länger ist die Aufstockung des Wohn- und Heizkostenzuschusses im Gespräch. Am heutigen Freitag gab der Bundesrat grünes Licht. Noch im Sommer soll das Geld an die einzelnen Bundesländer ausbezahlt werden. Für die österreichischen Haushalte bedeutet das ein Bonus in Höhe von etwa 200 Euro. Dieser muss allerdings beantragt werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (193 Wörter) © Pixabay / Sephelonor Artikel zum Thema Heiz­kosten­zuschuss: Bund reserviert 450 Millionen EuroOhne Antrag kein Bonus: 200 Euro kommen nicht einfach so auf eure Konten

Mit 1. April trat die 8,6-prozentige Inflationsanpassung bei den Richtwertmieten von Altbauwohnungen in Kraft. Zur Abfederung der generell stark gestiegenen Wohnkosten hat der Bundesrat am heutigen Freitag, dem 14. April, die Ausweitung der Wohnkostenunterstützung befürwortet. So sollen die für 2023 von den Bundesländern ausbezahlten Wohn- und Heizkostenzuschüsse von Seiten des Bundes um 225 Millionen Euro aufgestockt werden. Zudem wird der sogenannte “Wohnschirm”, der vor Delogierungen schützen soll, für das Jahr 2024 um 25 Millionen Euro erweitert. Die Mittel sollen zu dem bereits Ende Jänner beschlossenen Zweckzuschuss in der Höhe von 450 Millionen Euro hinzukommen und im Juni an die Länder übermittelt werden.

Antrag erforderlich

Das Geld wird dann vom jeweiligen Bundesland an die Haushalte ausbezahlt. “Das ärmste Viertel aller Haushalte werde dadurch mit durchschnittlich 225 Euro unterstützt”, heißt es vom Bundesrat. Der Bonus wird allerdings nicht automatisch ausbezahlt, ein Antrag muss gestellt werden. Wie es genau das ablaufen wird, ist aktuell noch nicht klar. Noch im April sollen genauere Informationen dazu übermittelt werden. “Mit der nun getroffenen Ausweitung wolle die Bundesregierung von den insgesamt 2 Mio. Mietwohnungen nicht nur die 400.000 Richtwertmietwohnungen, sondern alle Wohnverhältnisse unterstützen”, so der Bundesrat.