Das katastrophale Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet Anfang Februar erschütterte die ganze Welt. 18 Soldaten aus der Steiermark waren sofort zur Stelle und halfen im Katastrophengebiet bei der Suche nach Verschütteten. Nun wurden sie vom Land Steiermark für ihren Einsatz geehrt.

Insgesamt 18 Personen aus der Steiermark gehörten zum 82-köpfigen Kontingent der „Austrian Forces Disaster Relief Unit“ (AFDRU), das zwischen dem 6. und 19. Februar im Zuge der Erdbebenkatastrophe in der Südosttürkei eingesetzt wurde. Auf Einladung von Landeshauptmann Christopher Drexler kamen 16 steirische Berufs- und Milizsoldaten, die der AFDRU angehörten, in Begleitung von Militärkommandant Heinz Zöllner am Donnerstagabend, dem 13. April, zu einem Empfang in den Weißen Saal der Grazer Burg.

Die steirischen AFDRU-Mitglieder Stefan Bayer, Hans Dellarosa, Raphael Engelbrecht, Otto Fritz, Patrick Hecher, Sebastian Hierzberger, Andreas Hofer, Manuel Kriegl, Pierre Kugelweis, Michael Paulewicz, Andreas Pfingstl, Raphael Schuh, Philipp Schwarz, Manuel Wechtitsch, Florian Weninger und Wolfgang Zwetti bekamen vom Landeshauptmann Dank- und Anerkennungsmedaillen überreicht.

„Es ist keineswegs selbstverständlich, an einem solchen Einsatz teilzunehmen. Es ist ein großes menschliches Zeichen von jedem einzelnen von Ihnen, dass Sie die persönlichen physischen und psychischen Risiken auf sich genommen haben, um in einem Katastrophengebiet Menschen in äußerster Not zu helfen“, würdigte Landeshauptmann Christopher Drexler das Engagement der Soldaten. „Ich danke Ihnen für Ihren herausragenden Einsatz und die vorbildhafte, gelebte Menschlichkeit, die Sie unter Beweis gestellt haben. Sie wurden im Zuge der AFDRU-Mission zu Lebensrettern und Helfern für Menschen, die um ihr Leben bangen mussten. Die ewige Dankbarkeit der Geretteten ist für Sie die größte Anerkennung, die es geben kann“, betonte LH Drexler. „Wir als Steiermark sind stolz auf Sie und Ihre Verdienste. In Würdigung Ihrer Leistungen ist es mir eine Ehre, Sie in der Grazer Burg willkommen zu heißen und ein kleines Zeichen der Dankbarkeit seitens des Landes Steiermark zu setzen“, so der Landeshauptmann.