Lange Reise steht bevor

Jupiter-Mission ge­startet: Grazer Technik auf dem Weg ins Welt­all

Graz - Eigentlich hätte die JUICE-Mission bereits am Donnerstag, dem 13. April, starten sollen. Schlechte Wetterverhältnisse am Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guyana, zogen dem geplanten Start allerdings einen Strich durch die Rechnung. Am heutigen Freitag war es schließlich so weit: Die Ariane-Trägerrakete mit der ESA-Sonde "Juice" hob endlich ab. Ihr nächstes Ziel: Der Jupiter.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (144 Wörter)