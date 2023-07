Vorsicht Schnee­fall sorgt für erhöhte Lawinengefahr auf Steier­marks Bergen Steiermark - Aufgrund der Schneefälle wurden in einigen steirischen Regionen die Lawinenwarnstufen gelb bis orange ausgerufen. In den Hochlagen ist daher Vorsicht geboten. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) © fotolia 106087351 Artikel zum Thema Schnee in die Steier­mark zurück­gekehrt - und es kommt noch mehr

Seit gestern hat es in der Obersteiermark teils kräftige Schneefälle gegeben. So hat es sogar bis in die Täler geschneit. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee sind stellenweise in den Tälern gefallen. Auf den Bergen war es deutlich mehr. Hier ist die Rede von bis zu einem halben Meter Neuschnee, wie ein Wetterexperte heute gegenüber 5 Minuten erklärte. Mehr dazu liest du hier.

Erhöhte Lawinengefahr

Die großen Massen Neuschnee erhöhen die Lawinengefahr. “Die Lawinengefahr ist in den Hochlagen auf erheblich angestiegen und es ist auf die Schneebrettgefahr zu achten. Aus steilem felsigen Gelände ist vermehrt mit spontanen Lockerschneelawinen zu rechnen”, warnt der steirische Lawinenwarndienst. Schon allein das Gewicht eines Alpinisten könnte ein Schneebrett auslösen. Aufgrund der aktuellen Gefahrenlage gaben die Experten für das steirische Gebirge die Warnstufe gelb beziehungsweise orange aus. Vorsicht soll geboten sein. Am Samstag werden weitere Schneefälle erwartet. Die Lawinengefahr bleibt demnach bestehen.