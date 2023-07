Liebevolle Kinderbetreuung 30 Jahre Kinder­nest: Oster­basar wurde zum vollen Erfolg Grafenstein - Am „Oster-Schmankalan Markt“ in Grafenstein hatten die Kindertagesstätten der Gemeinde die Möglichkeit Selbstgebasteltes sowie Kuchen anzubieten. Die Spenden kamen der Feuerwehr zugute. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) © Marktgemeinde Grafenstein

Es ist ein Jubiläum. Das Kindernest wird 30 Jahre alt und die „Kita Sternenglück“ und „Kita Sterntaler“ feiern mit. Hermann und Markus Tschischej boten den Kindertagesstätten die schöne Möglichkeit, am Grafensteiner „Oster – Schmankalan Markt“ mit einem Osterbasar teilzunehmen. Vorab wurde von den Kindern fleißig gebastelt.

Dekorationen und süße Leckereien

Viele, liebevoll gestaltete Osterbasteleien, sowie Kaffee und Kuchen, konnten am Markt mit einer freiwilligen Spende angeboten werden. In der Produktion der Leckereien bekam man auch tatkräftige Unterstützung von den Omis. Der Basar war ein voller Erfolg. Man freue sich von Herzen, einen wirklich namhaften Betrag an die Kameradschaft der freiwilligen Feuerwehr Grafenstein übergeben zu können. Sie sind täglich ehrenamtlich und in ihrer Freizeit für alle im Einsatz.