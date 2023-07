Polizei ermittelt Krypto-Betrugs­fall in Klagenfurt: 55-Jähriger verlor tausende Euro Klagenfurt - Ein 55-jähriger Klagenfurter erstattete am Freitag, dem 14. April 2023, auf der Polizeiinspektion in der St. Ruprechter Straße die Anzeige, dass er Opfer eines Kryptowährungsbetruges wurde. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (190 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

“Der Klagenfurter wurde im Jänner 2022 auf ein Online-Finanzunternehmen aufmerksam. Dieses versprach, mit geringem Einsatz durch Trading mit Kryptowährungen, hohe Renditen zu erzielen”, erklärt man seitens der Polizei. Der Mann eröffnete ein Konto und zahlte 250 Euro auf ein Konto ein. Alle zwei Wochen wurde er von einem Broker angerufen und über seine finanzielle Lage informiert. Sein Startbudget erhöhte sich kontinuierlich und stieg innerhalb eines Jahres auf rund 18.000 Euro.

Schaden von mehreren Tausend Euro

Anfang März 2023 wurde der Mann schließlich telefonisch von einer Dame angerufen. “Diese informierte ihn darüber, dass das Unternehmen keine Privatkunden mehr betreuen würde und ihm nun sein Geld auszahlen wolle”, so die Beamten. Um das Geld zu bekommen, solle er ein Konto auf einer Handelsplattform für Kryptowährungen eröffnen, dort Kryptowährungen im Wert von mehreren Tausend Euro kaufen und damit eine Onlineüberweisung durchführen, “was der Klagenfurter auch tat”, schildert die Polizei. Nach der Überweisung wurde er aufgefordert, abermals mehrere tausend Euro der Kryptowährung zu kaufen und zu überweisen. Diesmal wurde er aber misstrauisch, wandte sich an die Polizei und zeigte den Betrug an.