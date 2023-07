Knapp 1.000 Fahrgäste haben abgestimmt Das sind die drei be­liebtesten KMG-Buslenker in Klagenfurt Klagenfurt - Wer ist der beliebteste Buslenker der KMG Klagenfurt Mobil GmbH? Auf diese Frage haben knapp 1.000 Fahrgäste nicht nur mit einem Lächeln, sondern auch mit dem Namen ihres Favoriten geantwortet. Der Sieger hatte prompt eine Erklärung parat: "Das freundliche Wesen das ist meins, deshalb bin ich die Nummer Eins!" von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (349 Wörter) #GOODNews Am Foto: Buslenkerin Cvija Stevic und Kollege Adolf Jessenitschnig, Stadträtin Sandra Wassermann, Bürgermeister Christian Scheider, Gewinner Günter Snieder und KMG-Geschäftsführer Erwin Smole © Michael Stabentheiner

Insgesamt 14 KMG-Buslenkerinnen und 144 KMG-Buslenker sind Tag für Tag im Einsatz. Im Februar und März hatten die Fahrgäste deshalb die Möglichkeit, sich bei ihnen für ihren Einsatz auf eine ganz besondere Weise zu bedanken. Wer seinem Lieblingslenker im Zuge dieser Abstimmung „ein Lächeln schenkte“, konnte nicht nur ihm bzw. ihr beim Gewinnen helfen, sondern auch selbst ins Rennen gehen. Mehr als 1.000 Fahrgäste haben ihre Stimme abgegeben, die meisten davon entfielen auf Günter Snieder. “Das freundliche Wesen, das ist meins, deshalb bin ich die Nummer Eins!”, so der freudestrahlende Gewinner, für den es als Dankeschön eine „WellCard“ im Wert von 400 Euro gibt.

Platz 2 und 3 gingen an…

“Ich freue mich riesig, dass ich den zweiten Platz gewonnen habe. Wir haben ja sehr viele freundliche Kolleginnen und Kollegen. Danke an alle, die mich gewählt haben”, so die zweitplatzierte Cvija Stevic, die City Zehner im Wert von 200 Euro bekommt. Adolf Jessenitschnig, der sich ebenfalls über einen Stockerlplatz freut, ist sich sicher, das sei „in erster Linie, weil ich freundlich bin und wegen meiner Geradlinigkeit“. An ihn gehen 100 Euro in City Zehner. Im Rahmen der Preisübergabe wurden auch die Gewinner unter den Fahrgästen, die ihre Stimme abgegeben haben, ermittelt. Sie werden in den nächsten Tagen schriftlich benachrichtigt.

Erste Gratulanten

“Bei der KMG sind 158 Buslenkerinnen und Buslenker tagtäglich für die Klagenfurter Bevölkerung im Einsatz. Sie alle machen einen großartigen Job […]”, ist Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) überzeugt und gratuliert Günter Snieder, Cvija Stevic und Adolf Jessenitschnig. Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) ergänzt: “Diese Aktion ist eine gute Möglichkeit, unsere Buslenkerinnen und Buslenker, die tagtäglich im Dienste der Fahrgäste unterwegs sind, vor den Vorhang zu holen und Danke zu sagen. Ich gratuliere den Gewinnern recht herzlich.” KMG-Geschäftsführer Erwin Smole erklärt: “Der Alltag der Buslenkerinnen und Buslenker ist nicht immer einfach und bringt hin und wieder auch Herausforderungen mit sich. Aber unser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gut geschult und vorbereitet, sodass sie auch in komplizierten Momenten freundlich und sympathisch bleiben.”