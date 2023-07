Grünanger-Siedlung 60 neue Gemeinde­wohnungen an ihre Be­wohner über­geben Graz - Am Grünanger, Liebenau, wurden 60 neue stadteigene Wohnungen errichtet, die heute offiziell an ihre Bewohner übergeben wurden. Dabei bleibt der dorfähnliche Charakter der Siedlung erhalten, der dieses Areal auszeichnet und der einen Kontrast zur Verdichtung im Stadtgebiet darstellt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) © Stadt Graz / Foto Fischer

Die Wohnsiedlung Am Grünanger im Grazer Bezirk Liebenau hat eine äußerst interessante Geschichte. Obwohl als „Barackensiedlung“ stigmatisiert, war die Zufriedenheit der Bewohner immer sehr groß. Dennoch wäre um die Jahrtausendwende der Abriss erfolgt, hätten sich nicht der damalige Wohnungsstadtrat Ernest Kaltenegger, seine Nachfolgerin Elke Kahr und zahlreicher Personen und Initiativen vor Ort für den Erhalt des Grünangers eingesetzt.

60 neue Gemeindewohnungen

Unter Beibehaltung des besonderen Charakters der Siedlung wurden nun 60 Gemeindewohnungen in modernen 13 Gebäuden, die in Niedrigenergiebauweise errichtet und mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sind. Die Gebäude sind in vier autofreien Angerstrukturen angeordnet und bieten Wohnungen mit 46, 57 und 67 Quadratmetern. Die Wärmeversorgung erfolgt über einen Fernwärmeanschluss. Im Bereich der neuen Wohnungen wurden Pflanzung von 69 Jungbäume gepflanzt.