Feuerwehr rückte aus Medizinischer Not­fall: Person in eigener Wohnung ein­geschlossen Voitsberg - Nach einem medizinischen Notfall benötigte ein Bewohner in Voitsberg dringend Hilfe. Das Problem: Die Wohnungstüre war verschlossen. Die Rettungskräfte konnten also nicht hinein. Die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg musste ausrücken. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am heutigen Freitagnachmittag, dem 14. April, um 16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Voitsberg zu einer Türöffnung wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert. Eine hilfebedürftige Person war in ihrer Wohnung eingeschlossen. Für die Rettungskräfte gab es keine Möglichkeit zum Patienten zu gelangen, weshalb auch die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Mit dem Notfall-Schlüsselset öffneten die Florianis die Türe und ermöglichten so dem Roten Kreuz sowie der Polizei den Zutritt.