Hat auch in Kärnten zugeschlagen: Mutmaßlicher Trick­dieb wurde in Frankreich fest­genommen Wolfsberg - Im Juni und Juli 2021 begingen drei vorerst unbekannte Täter mehrere Trickdiebstähle bei verschiedenen Juweliergeschäften und Antiquariaten in Salzburg, Mistelbach und Wolfsberg. Durch intensive Ermittlungen konnte Mitte März einer der Täter in Frankreich festgenommen werden. Der 38-Jährige ist geständig. von Tanja Janschitz

Mitte März wurde ein 38-jähriger Rumäne in Frankreich festgenommen. Er soll im Juni und Juli 2021 gemeinsam mit zwei anderen, vorerst unbekannten Tätern mehrere Trickdiebstähle in Salzburg, Mistelbach und Wolfsberg begangen haben. Das Vorgehen sei dabei immer dasselbe gewesen. “Die Täter bekundeten an verschiedenen Objekten Interesse”, erklärt man seitens der Polizei. “Während einer den Verkäufer ablenkte, stahlen die anderen diverse Wertgegenstände.” Insgesamt entstand so ein Schaden von mehr als 54.000 Euro.

Rumäne ausgeforscht

Durch intensive Ermittlungen und Zusammenarbeit mit deutschen und tschechischen Polizeibehörden konnte Mitte März ein 38-jähriger Rumäne ausgeforscht und per EU-Haftbefehl in Frankreich festgenommen werden. Anschließend wurde der Mann nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. “Der 38-Jährige ist geständig und gab an, die Beute zusammen mit seinen Mittätern veräußert zu haben”, so die Beamten. Von den beiden weiteren Täter fehlt jedoch bislang jede Spur.