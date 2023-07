In der Nacht auf Freitag Diebes­bande zog im Bezirk Wolfs­berg von Haus zu Haus Bad St. Leonhard im Lavanttal - Bisher unbekannte Täter schlichen in der Nacht auf den 14. April 2023 im Ortsgebiet von Mauterndorf von Haus zu Haus. Im Visier hatten sie nicht versperrte Fahrzeuge und offenstehende Garagen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (64 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia.com / Gerhard Seybert

Eine Diebesbande zog in der Nacht auf den 14. April in Mauterndorf in der Gemeinde Bad St. Leonhard von Haus zu Haus. “Sie versuchten unter anderem nicht versperrte Fahrzeuge zu öffnen und offenstehende Garagen nach Wertgegenständen zu durchsuchen”, erklärt die Polizei. Im Zuge dessen stahlen sie 150 Euro aus einer Brieftasche, welche in einem unversperrten Auto lag. Weiters nahmen sie ein hochpreisiges E-Bike mit.