Zwei Termine Für alle Trödler­herzen: Mega­flohmarkt zieht es in die Steier­mark Stubenberg am See - Trödler aufgepasst: Im April und im Mai zieht es den Megaflohmarkt wieder in die Steiermark. Von Antiquitäten, Videospielen, Briefmarken bis hin zu Mode, hier ist bestimmt für jeden was dabei. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

So manche Trödler wird es demnächst auf Schatzsuche nach Stubenberg ziehen. Denn dort bieten am 22. und 23. April wieder zahlreiche Standler ihre Schätze am Megaflohmarkt zum Verkauf an. Eigentlich hätte die Veranstaltung diese Woche stattfinden sollen, aber das Schlechtwetter zog dem ganzen einen Strich durch die Rechnung. Nicht so tragisch, denn der Termin wurde immerhin lediglich um eine Woche verschoben. Den Grazer Trödlern steht auch ein Megaflohmarkt beim Schwarzlsee Freizeitzentrum bevor: Hier wird am 1. Mai geschlendert und nach Schnäppchen gesucht.