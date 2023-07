Stipendium erhalten Im Dienst für den Frieden: Vier junge Grazer im Auslands­einsatz Graz - Vier junge Grazer zieht es demnächst zu einem zwölfmonatigen Einsatz nach Amsterdam, Paris, Augsburg und Brüssel. Die Vier werden dort Friedens- und Erinnerungsarbeit leisten. Ermöglicht wurde ihnen das durch ein Stipendium der Stadt Graz in Höhe von 12.000 Euro. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (251 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die Stadt Graz unterstützt Friedens- und Gedenkdienste von jungen Menschen im Ausland über Stipendien. Im Stadtsenat wurde am Freitag, dem 14. April, die Vergabe von vier dieser Stipendien in der Gesamthöhe von 12.000 Euro beschlossen.

“Friede in Europa ist brüchig”

„Gerade in Zeiten, wo der Friede auch in Europa wieder brüchig geworden ist und der soziale Frieden viele Bewährungsproben erlebt, ist es wichtig, dass sich junge Menschen für die Friedens- und Erinnerungsarbeit engagieren“, so Bürgermeisterin Elke Kahr. Die Finanzierung der erstmals 2014 vergebenen Stipendien erfolgt über das Amt der Bürgermeisterin und das Kulturamt.

Frieden, Versöhnung und Schutz der Menschenrechte

Dazu Kulturstadtrat Günter Riegler: „Als Kultur- und Wissenschaftsstadtrat der Menschenrechtsstadt Graz freut es mich besonders, vier jungen Grazer durch Stipendien nicht nur die Auseinandersetzung mit der belasteten Vergangenheit ihrer Heimatstadt zu ermöglichen, sondern gerade im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine, sich im Rahmen Ihres Auslandsgedenkdienstes mit den aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Frieden, Versöhnung und Schutz der Menschenrechte zu beschäftigen.“

Für die Vier geht es nach …

Das Friedensbüro besorgt die Abwicklung und schlägt die Vergabe für staatlich anerkannte Auslandsdienste vor. Die vier Stipendiaten sind junge Männer, die den zwölfmonatigen Einsatz im Rahmen des Zivildienstes leisten, und zwar im Niederländischen Widerstandsmuseum in Amsterdam, in der Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle in Paris, im Jüdischen Museum Augsburg Schwaben und im European Institute of Peace and Conflict Resolution in Brüssel.