Ready to ride Motodrom läutet die Motorrad­saison ein: Custom Bikes, Teile Flohmarkt & vieles mehr Klagenfurt - Bereit für die ultimative Biker-Party? Am heutigen Samstag, dem 15. April, ist es soweit! Komm zum Motodrom und feiere den Start in die Motorradsaison. Eine Custom Bike Show, ein großer Teile Flohmarkt und eine Jekill&Hyde Auspuffaktion sind nur einige Highlights, die auf dich warten. Lass das Wetter deine Pläne nicht durchkreuzen und feiere mit deinen Biker-Freunden einen unvergesslichen Tag! von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) Rauf auf den Sattel und los geht's! © Motodrom

Bist du bereit für das Event des Jahres? Der Start in die neue Motorradsaison steht bevor und das Motodrom lädt alle Biker und Biker-Fans herzlich ein, sich am heutigen Samstag, dem 15. April, auf eine unvergessliche Party zu freuen. Erlebe die aufregendsten Custom Bikes, die du je gesehen hast. Von klassischen und eleganten Maschinen bis hin zu robusten und kraftvollen Modellen – hier findest du alles, was das Biker-Herz höher schlagen lässt.

© Motodrom © Motodrom

Teile Flohmarkt und legendäre Jekill&Hyde Auspuffaktion

Und das ist noch nicht alles! Auf dem riesigen Teile Flohmarkt findest du alles, was du für dein Bike brauchst – von Ersatzteilen bis hin zu Zubehör und Merchandise. Besonders legendär ist die Jekill&Hyde Auspuffaktion, bei der du die Möglichkeit hast, die spektakulären Auspuffanlagen live in Aktion zu sehen.

© Motodrom © Motodrom

Action & Abenteuer mit deinen Biker-Freunden

Was gibt es Schöneres, als einen Tag voller Action und Abenteuer gemeinsam mit deinen Biker-Freunden zu verbringen? Im Motodrom erwarten dich zahlreiche Gleichgesinnte, mit denen du dich über alles rund ums Motorradfahren austauschen kannst. Ob du alleine kommst oder mit deiner ganzen Biker-Crew – hier wirst du garantiert Anschluss finden und einen unvergesslichen Tag erleben.

© Motodrom