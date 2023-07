Spaß für die Kleinsten: Theater für ein junges Publikum in Villach

Dienstag, 18. April 2023, 10 und 16 Uhr, Parkhotel Villach, Bambergsaal - ab 7 Jahren

Was haben die Farbe Weiß und ein leerer Raum gemeinsam? Und was haben drei Kerle ganz in Weiß mit dem Publikum gemeinsam? Keine Ahnung! Aber es gibt einen Auftrag, an dem die drei auf komödiantische Weise scheitern. Ausgezeichnet mit dem STELLA*21 – Darstellender.Kunst.Preis für junges Publikum in der Kategorie "Herausragende darstellerische Leistung" www.kompaniefreispiel.at