0:0-Unentschieden Im Spitzen­spiel: GAK verliert auch gegen Tabellen­führer nicht Graz - Gestern Nachmittag war der GAK in der zweiten österreichischen Fußball-Liga im Einsatz. Im Spitzenspiel ging es gegen den Tabellenführer St. Pölten - und es endete mit einem 0:0-Unentschieden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © Marc Lenuweit

Ein besonderer Fußball-Leckerbissen hätte das Spiel gestern in Graz zwischen dem Tabellendritten aus der Murstadt und dem Tabellenersten aus St. Pölten werden sollen. Nur zwei Punkte lagen die beiden Teams vor der Runde auseinander, auch danach sollten es nur zwei Punkte sein, das Spiel endete nämlich mit einem torlosen Unentschieden. Da allerdings auch der Tabellenzweite nicht voll anschreiben konnte, bleibt die Situation in der zweiten Liga auch nach dieser Runde gleich.

Bisher kein Heimspiel verloren in der Liga

Generell war das Spitzenspiel in Graz nicht unbedingt der Leckerbissen, den man sich im Vorhinein erwartet hat. St. Pölten trat zwar relativ dominant auf, zu sonderlich vielen Chancen kam man jedoch genau so wenig, wie der GAK. Zwei Schüsse aufs Tor standen am Ende auf der Habenseite – beide von den Grazern. Damit blieben die Murstädter allerdings zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen und mussten auch im 13. Saisonheimspiel keine Niederlage hinnehmen. In der nächsten Runde geht es im steirischen Derby dann gegen den Tabellenfünften aus Lafnitz.