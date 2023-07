Building Information Modeling Management School der Uni Klagen­furt bietet neuen Zertifikats­lehrgang Klagenfurt - Während die verschiedenen Gewerke auf einer Baustelle arbeiten, kommt es immer wieder zu Anpassungen des ursprünglichen Plans. Müssen die Adaptierungen händisch im Plan auf Papier nachgetragen werden, ist dies fehleranfällig und zeitaufwändig. Mit Building Information Modeling steht eine Methode zur Verfügung, mit der die Baustelle in Echtzeit digital abgebildet ist. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (304 Wörter) © 5min.at

Die M/O/T® Management School der Universität Klagenfurt bietet nun in Kooperation mit buildingSMART Austria und der FH Kärnten ein Zertifizierungsprogramm an, das die Teilnehmer:innen in dieser Methode schult. „International ist der Einsatz von BIM bereits Standard. Hierzulande sind es erst wenige, vor allem Großbaustellen, die BIM einsetzen“, berichtet Rita Faullant, Leiterin der M/O/T® Management School. Die Vorteile liegen aber auf der Hand: „BIM ermöglicht die integrative Zusammenarbeit aller Beteiligten über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks hinweg – von der Planung, Errichtung und dem Betrieb bis zur Entsorgung.“

Neuer Zertifikatslehrgang zu Building Information Modeling (BIM)

Das nun angebotene Zertifizierungsprogramm richtet sich an alle, die mit der Aufsicht, der Ausführung und dem Management von Baustellen zu tun haben: Teilnehmen können beispielsweise Ziviltechniker:innen oder Baumeister:innen, aber auch Vertreter:innen aller Gewerke und Verantwortliche aus dem Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Angesprochen werden auch Lehrer:innen an berufsbildenden höheren Schulen (z. B. HTL). Der Abschluss der Matura oder eine Ausbildung in CAD sind keine Teilnahmevoraussetzung. Der Lehrgang dauert 15 Tage und vermittelt ein Verständnis für das Anwendungspotenzial digitaler Technologien sowie Kompetenzen im Bereich der Planung, der Steuerung und des Managements von Bauwerken mit der Methode BIM. Die Teilnehmer:innen profitieren außerdem von der Vernetzung unterschiedlicher Projektpartner, sodass auch die Sichtweisen der verschiedenen Beteiligten in einem Bauprojekt abgebildet werden. Die Teilnehmer:innen schließen den Kurs mit einem international gültigen Zertifikat von buildingSMART Austria ab.

Online Infoabend

Die Ausbildung wird in Kooperation mit der M/O/T® Management School, buildingSMART Austria und der FH Kärnten angeboten. Für KMU besteht die Möglichkeit einer Förderung der Ausbildung über den FFG Skills Scheck (bis zu 80 Prozent). Am 20. April 2023 findet ein Online-Info-Abend statt. Das Programm startet am 12. Mai 2023. Alle weiteren Informationen gibt es hier.