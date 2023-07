Murufer wird jetzt eine Woche später gereinigt

Termin: Samstag, 22. April, 10 – 13.30 Uhr (bei Starkregen findet die Veranstaltung nicht statt)

Treffpunkt: Augartenbucht (Anreise via Öffis, zu Fuß oder per Rad erwünscht)

Sammelgebiet: entlang des Ufers in beide Richtungen

Ausrüstung: Neben Sammelsäcken werden auch Handschuhe, Zangen und für Paddler:innen Kescher zur Verfügung gestellt.

Am Ende der Muruferreinigung erwartet alle Teilnehmer:innen eine Jause und eine Verlosung in der Augartenbucht.