Gegen den Tabellenvorletzten Altach Nach Sieg gegen Ried: Abstiegs­kampf geht für Hartberg heute weiter Hartberg - Nach dem tollen Sieg gegen Ried am letzten Wochenende geht der Abstiegskampf für den TSV Hartberg heute gegen den Tabellenvorletzten Altach weiter. Man könnte sich mit einem Sieg schon recht komfortabel vom Abstiegsplatz absetzen. von Phillip Plattner

Keine Zeit, sich zurückzulehnen, hat der TSV Hartberg aktuell im Abstiegskampf. Nachdem man in der vergangenen Runde den Tabellenletzten aus Ried geschlagen hat, warten heute die nächsten “Big Points”, wenn der Tabellenvorletzte aus Altach in der Steiermark zu Gast ist. Mit einem Sieg könnte man sich bereits um fünf Punkte vom Abstiegsplatz absetzen. Und die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht: Nur zwei der letzten zwölf Spiele haben die Hartberger gegen Altach verloren – darunter jedoch auch das letzte direkte Duell in dieser Saison. Das heutige Spiel startet um 17 Uhr.