Im Meisterkampf Nach Niederlage: Sturm möchte gegen Klagenfurter wieder gewinnen Graz / Klagenfurt - Am Sonntag, den 16. April, geht es für den SK Sturm Graz in der Bundesliga wieder um drei Punkte. Man ist zu Gast in Klagenfurt und möchte die Niederlage gegen den LASK vergessen machen.

Besonders bitter war das vergangene Wochenende für den SK Sturm Graz. Erst hat der Titelkonkurrent Salzburg gepatzt und musste einen Punkteverlust gegen die Wiener Austria hinnehmen, dann verloren die Grazer – womit sich der Punkterückstand auf den Tabellenführer schlussendlich sogar vergrößerte. Das 1:2 gegen den LASK war doppelt bitter, da dadurch ein direkter Gegner um Platz zwei den Grazern noch einmal deutlich näher gerückt ist. Damit ist der Abstand sowohl nach vorne als auch nach hinten bei vier Punkten nun.

Bilanz gegen Klagenfurter in dieser Saison ausgeglichen

Am Sonntag, den 16. April ab 14.30 Uhr, geht es daher für den SK Sturm darum, die Niederlage gegen die drittplatzierten Linzer vergessen zu machen. In Klagenfurt wartet der aktuell Tabellenletzte der Meistergruppe. Gegen die Austria aus der Kärntner Landeshauptstadt hat man in dieser Saison einen Sieg und eine Niederlage (nach 1:0-Führung) zu Buche stehen. Positiv für die Grazer ist jedoch, dass die Klagenfurter noch in keinem einzigen Heimspiel in der Meistergruppe – weder letztes noch dieses Jahr – punkten konnten. Diese Serie wollen die Steirer ausbauen.